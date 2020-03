Michelle Mendelovitz, directrice créative d’Apple TV+, a quitté l’entreprise pour passer à la 20th Century Fox détenue par Disney. Elle a travaillé pour Apple pendant deux ans et a supervisé le développement d’émissions telles que “For All Mankind”, “Servant” et “Visible: Out on Television”.

Chez Fox, Mendelovitz dirigera l’équipe de développement de séries dramatiques avec le titre de vice-présidente principale du développement dramatique. Mendelovitz a rejoint Apple en tant que Creative Executive en septembre 2018, alors que la société travaillait sur le développement d’Apple TV+ qui a fait ses débuts fin 2019. Auparavant, Michelle Mendelovitz avait travaillé pour Sony Pictures Entertainment et CBS, développant des séries télévisées comme “The Good Doctor”, “Bloodline”, “Mom” et d’autres.

Les futures émissions supervisées par Mendelovitz pourraient potentiellement arriver chez Disney+, un concurrent direct d’TV+ qui arrivera également bientôt en France.