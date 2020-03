Léger, rapide et simple, tels sont les trois impératifs de la nouvelle version de Facebook Messenger maintenant disponible sur iOS.

Facebook a admis que, bien que Messenger ait été enrichi de nombreuses nouvelles fonctionnalités au fil du temps, il est devenu progressivement plus lourd et plus difficile à naviguer, également en raison d’une architecture de plus en plus complexe.

Cette lenteur n’est certainement pas un point en faveur d’une application de messagerie, qui est utilisée plusieurs fois dans la journée. La société a donc décidé d’apporter plusieurs changements. Avec Messenger 4, Facebook a décidé de commencer à simplifier et à repenser l’application, appelée en interne Project LightSpeed. La version iOS a été réécrite à partir de zéro.

À partir d’aujourd’hui, il sera donc possible d’avoir un Messenger beaucoup plus rapide, plus léger et plus facile à utiliser sur iOS. Grâce à cette nouvelle version, l’application se chargera deux fois plus vite et aura un quart de sa taille d’origine.

La société a en effet repensé l’intégralité de l’application suivant trois impératifs, fortement sollicités par les utilisateurs :

Plus de vitesse : la vitesse à laquelle une application est ouverte peut ne pas être importante pour les applications qui s’ouvrent rarement, mais elle devient très importante si vous l’ouvrez plusieurs fois par jour pour répondre aux messages.

la vitesse à laquelle une application est ouverte peut ne pas être importante pour les applications qui s’ouvrent rarement, mais elle devient très importante si vous l’ouvrez plusieurs fois par jour pour répondre aux messages. Plus léger : une application plus légère signifie que Messenger démarre, télécharge et met à jour plus rapidement, même si nous utilisons l’application sur des appareils plus anciens ou dans des zones à connectivité limitée.

une application plus légère signifie que Messenger démarre, télécharge et met à jour plus rapidement, même si nous utilisons l’application sur des appareils plus anciens ou dans des zones à connectivité limitée. Plus simple : l’application a été simplifiée, mais en même temps, elle regorge de fonctionnalités, garantissant une meilleure expérience utilisateur.

Facebook Messenger est disponible gratuitement sur l’App Store. La sortie de cette nouvelle version se fera progressivement au cours des prochaines semaines.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur la nouvelle mise à jour en vous rendant sur le site officiel de Facebook.