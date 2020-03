En plus des nouvelles sessions Today at Apple, pour célébrer la Journée internationale de la femme, Apple propose des collections spécialement sélectionnées dans l’application Apple TV, des podcasts et des livres à thème, des applications en vedette sur l’App Store et un nouveau défi sur l’Apple Watch. « She Creates » de Aurélia Durand pour Today at Apple.

En mars, les magasins tiendront des sessions Today at Apple de la série « She Creates » : les clients pourront s’inspirer des histoires des différents invités pour mettre leur créativité au service de thèmes difficiles et stimulants. Aurélia Durand, qui a créé l’œuvre pour la collection, tiendra un Art Lab avec l’iPad le 7 mars à l’Apple Store des Champs-Élysées.

Les sessions mettront en lumière des femmes de grand charisme qui utilisent la créativité et des moyens expressifs tels que la photographie, le design, la technologie, les affaires, la musique et le cinéma pour s’attaquer à des problèmes difficiles, explorer de nouvelles perspectives et apporter une contribution positive aux communautés dans lesquelles elles vivent. Par exemple, dans le nouveau Music Lab avec les chansons d’Alicia Keys, les participants pourront s’inspirer du processus créatif de l’artiste et remixer une version personnelle de son dernier hit “Underdog” avec GarageBand sur iPhone et iPad.

En mars, l’App Store mettra en avant les créations des développeurs, designers et entrepreneurs au quotidien. De plus, une collection spéciale disponible aujourd’hui via l’application Apple TV met en évidence les femmes qui révolutionnent la télévision et le cinéma. La sélection comprend Bold New Voices, Women Directing Women, Rebellious Icons et Recent Watershed Moments à la télévision, le tout à partir de l’offre de séries et de films Apple TV+ originaux, des superproductions du moment pour acheter ou louer, à partir des applications de streaming les plus populaires et chaînes Apple TV

Une sélection de podcasts Apple intitulée “Changer le récit” célébrera les contes et les histoires de femmes qui font la différence en brisant les schémas narratifs. De plus, à partir du 8 mars, Apple Books rassemblera une série de titres suggérés par des personnages féminins très charismatiques.