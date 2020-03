À l’occasion de son deuxième anniversaire, PUBG Mobile reçoit une grosse mise à jour avec le plein de nouveautés dont le parc d’attraction.

Si vous ne connaissez pas encore ce jeu, sachez qu’il s’agit d’un des plus gros titres du moment. Le but du jeu est simple : « Parachutez-vous, équipez-vous et affrontez les autres. ». Plusieurs cartes et modes de jeu sont disponibles, mais votre objectif reste toujours le même, repartir gagnant seul ou avec vos coéquipiers d’un affrontement sans relâche.

Dans cette nouvelle mouture, l’éditeur a mis le paquet pour ravir les joueurs toujours demandeurs de nouveautés. Désormais, vous trouverez un parc d’attraction qui apparaîtra de manière aléatoire dans trois emplacements dans Erangel en mode Classique. Il y aura des bornes d’arcade interactives, ainsi que des jeux et attractions.

Parmi les autres nouveautés, on trouve le DBS, un fusil pompe à double canon à deux coups. PUBG se dote aussi d’un mode daltonien, de Frères d’Armes pour aider les novices, sans oublier le retour du mode Hardcore.

Cette version apporte également le contrôle de volume indépendant pour les coéquipiers. Ainsi, vous pouvez régler le volume de la voix d’un de vos coéquipiers en combat.

Voici toutes les nouveautés de la version 0.17.0 :

Parc d’attraction du 2e anniversaire dispo !

2gether We Play : nouvelle expérience, récompenses de niveau !

1. Nouveau contenu

Erangel – Mode Parc d’attractions

Les joueurs ont une chance d’entrer dans le parc d’attractions pendant le matchmaking Erangel en mode Classique.

a) Parc d’attractions – Les parcs apparaîtront au hasard dans 3 endroits.

b) Des bornes d’arcade interactives (jetons) sont placées dans les parcs et grandes villes.

c) Jeux & attractions : Chasse aux Canards, Guerre de l’Espace, machines Gashapon, stand de tir, trampoline et lanceurs inversés.

d) Lanceurs inversés + wingsuit : des lanceurs inversés apparaîtront au milieu des parcs. Lancez-vous dans les airs, planez et utilisez à nouveau votre parachute.

Fête d’anniversaire – Objectif de serveur :

a) Tous les joueurs sur le serveur travaillent ensemble pour atteindre les objectifs du serveur et obtenir des récompenses.

b) Les événements individuels vous permettent de terminer des missions contre des récompenses.

c) Ajout du classement des points de l’événement, participez !

Fête d’anniversaire – Nouveaux succès d’anniversaire :

a) Retour des succès des gâteaux d’anniversaire.

b) Succès des mini-jeux.

c) Succès exclusifs de connexion.

Classique – Nouvelle arme de largage aérien : DBS

a) Le DBS est un fusil à double canon (largages aériens seulement).

b) Il possède un chargeur de 14 cartouches (calibre 12) pouvant tirer 2 cartouches avant de recharger.

c) Il se recharge tous les 2 coups : vitesse de rechargement supérieure aux précédents fusils à pompe.

d) Accessoires : viseurs holographique et point rouge, lunette x2 – x6.

Mode Classique – Ajout d’un contrôle de volume indépendant pour les coéquipiers :

Réglage du volume de la voix d’un seul coéquipier en combat. Vous pouvez augmenter/réduire le volume selon la voix des coéquipiers.

Mode Classique – Marqueur universel :

a) Marquez des emplacements, ravitaillements, véhicules, caisses de joueur éliminé et portes.

b) Marques correspondantes aux objets. Marquez et répondez aux marquages des coéquipiers pour une communication rapide.

Mode Classique – Rediff. Mort :

Ajout de « Rediff. Mort » : mettez-vous du point de vu de l’attaquant pour voir la façon dont vous avez été éliminé.

Mode Classique – Mode daltonien :

Ajout du mode daltonien (paramètres graphiques) : plus d’options d’accessibilité pour les lignes poison, fumée et auxiliaires.

2. Nouveau contenu Arcade

Communauté PUBG MOBILE, vous l’avez demandé, il est là :

Le retour du mode Hardcore !

Mode Hardcore : pas d’invites sonores, actions manuelles nécessaires (ramasser, ouvrir/fermer les portes) ; une expérience plus réaliste.

3. Nouveau contenu EvoGround

EvoGround – Mode Arctique :

Basé sur le gameplay du mode Classique : tempêtes polaires périodiques à Vikendi. Maintenez votre température corporelle par divers moyens. Si elle est inférieure à la normale, votre santé diminuera progressivement.

Pour maintenir votre température corporelle :

a) Utilisez un briquet pour allumer un feu à l’intérieur. Rassemblez des branches et ajoutez-les au feu pour l’alimenter.

b) Chassez des poulets et faites-les rôtir sur le feu. Manger du poulet rôti rétablit la température corporelle.

c) Utilisez la lampe à huile ou les compresses thermiques.

Autre contenu :

a) Les snowboards du festival d’hiver apparaîtront dans ce mode : dévalez les pistes !

b) Les drones peuvent repérer les environs, conduisant à de nouvelles tactiques.

4. Nouvelles fonctionnalités du système

Ajout de Frères d’Armes :

a) Les vétérans ayant une expérience de jeu riche guideront et joueront avec les novices, leur permettant d’apprendre d’eux et de maîtriser le jeu rapidement, tandis que les vétérans eux recevront de belles récompenses.

b) Les deux parties entreront en bataille immédiatement après le match, prenant en compte les calculs de classement en mode Classique.