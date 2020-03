Bonne nouvelle pour tous les fans de Mario Kart Tour puisque Nintendo a annoncé l’arrivée du mode multijoueur en temps réel le 8 mars. Après une phase de test en décembre dernier, ce mode multijoueur sera bientôt entre les mains de tous les utilisateurs.

Nintendo précise que le lancement aura lieu à 20h, et qu’il y aura trois modes différents :

Avec des amis ou d’autres personnes à proximité : choisissez vos propres règles et faites la course avec des amis ou d’autres personnes à proximité; les règles ne changent pas.

Courses standard : faites la course contre des joueurs du monde entier pour augmenter votre grade avec des règles qui changent quotidiennement ; deux ensembles de règles changent quotidiennement.

Courses Gold : disponibles exclusivement pour les abonnés MKT Gold Pass, rivalisez avec les meilleurs des meilleurs pour le meilleure grade ; quatre ensembles de règles changent quotidiennement.

Voici comment Nintendo décrit cette nouveauté :

« Affrontez des joueurs du monde entier pour augmenter votre grade selon des règles qui changent quotidiennement dans les courses standard et les courses d’or. Lorsque vous faites la course avec des amis ou d’autres personnes à proximité, les Rooms vous permettent de choisir la vitesse, le numéro de l’emplacement de l’objet, etc. »

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they’re in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560 — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020

Race against players worldwide to raise your grade under rules that change daily in Standard Races and Gold Races. When racing friends or others nearby, Rooms let you pick speed, item slot number, and more. Play your way when #MarioKartTour multiplayer launches Mar. 8, 8 PM PT! pic.twitter.com/ckkekAsbHS — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020

Rappelons que les « Gold Races » seront réservées seulement aux utilisateurs payants. Cela implique que vous devrez acheter le Gold Pass dans l’application à 4,99 € par mois

En attendant le lancement du mode multijoueur, vous pouvez déjà télécharger Mario Kart Tour depuis l’App Store pour commencer à vous entraîner.