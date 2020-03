Mythic Quest: Raven’s Banquet est une série comique récemment sortie sur Apple TV+, se déroulant dans le monde des jeux vidéo. Aujourd’hui, Apple a partagé une vidéo dans laquelle les acteurs parlent de leurs jeux vidéo préférés.

La série suit les créateurs d’un jeu vidéo MMORPG qui cherchent à créer leur première extension de jeu.

« Rencontrez l’équipe derrière le plus grand jeu vidéo multijoueur de tous les temps. Mais dans un lieu de travail axé sur la construction de mondes, la formation de héros et la création de légendes, les batailles les plus combattues ne se produisent pas dans le jeu, elles se produisent au bureau. »

La série a été créée par Rob McElhenney et Charlie Day, connus pour leur travail dans l’émission télévisée “It’s Always Sunny in Philadelphia”. McElhenny joue également le directeur créatif égocentrique de l’entreprise, Ian “Iron” Grimm. Son personnage ressemble à un mashup du PDG de Twitter Jack Dorsey et du créateur de jeux des années 90 John Romero, qui se considère comme un génie créatif au niveau de Steven Spielberg et James Cameron.

Les neuf épisodes de trente minutes sont disponibles sur Apple TV+. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.