D’après les derniers rumeurs, 2020 pourrait bien être une grande année pour la gamme iPhone avec l’arrivée de cinq appareils en même temps : quatre iPhone 12 et un iPhone SE2/9. Aujourd’hui, une nouvelle vidéo présente le possible design final de l’iPhone 12.

Au cours des dernières semaines, plusieurs concepts ont vu le jour tentant d’imaginer le design du prochain iPhone haut de gamme d’Apple. Une fusion possible entre le design actuel de l’iPhone 11 et de l’iPhone 4/5 est d’ailleurs l’une des hypothèses.

Le concept du jour de ConceptsiPhone ressemble vraiment à celui le plus proche de la réalité. Mais même ici, une erreur a été commise à l’arrière, plus précisément au niveau du module photo. Si Apple ajoutera cette année un quatrième capteur, il s’agira d’un capteur ToF, beaucoup plus petit que les trois autres. De fait, la disposition des capteurs à l’arrière ne sera certainement pas comme celle de ce concept.

Pour le reste, la vidéo est vraiment très détaillée et précise. On peut même dire que le design du iPhone 12 sera exactement comme ça, en dehors du capteur ToF.

Que pensez-vous de ce concept ? Partagez votre avis dans les commentaires.