Laurene Powell Jobs a publié l’une de ses rares interviews pour parler non seulement de Steve Jobs, mais aussi des efforts philanthropiques qu’elle mène en l’honneur de son mari.

Laurene Powell Jobs, veuve du co-fondateur d’Apple, est une personne très privée et ne laisse pratiquement pas d’interviews publiques, donc son long discours dans le New York Times mérite l’attention.

« J’ai hérité de ma richesse de mon mari, qui ne se souciait pas de l’accumulation d’argent », a-t-elle expliqué. « Je le fais en l’honneur de son travail et je consacre ma vie à faire de mon mieux pour informer durablement les gens et les communautés ».

Laurene Powell Jobs se réfère à ses efforts dans le monde du journalisme. Elle est très franche contre l’administration Trump actuelle et estime que la démocratie américaine est en danger sans une base adéquate de journalistes. Laurene Powell Jobs a également investi dans la Emerson Collective, une fondation qu’elle parvient à améliorer pour former de nouveaux journalistes. Avec la Emerson Collective, elle a également acquis la majorité de The Atlantic, Pop-Up Magazine et Axios.

« Je me fiche des bâtiments à récupérer de l’héritage, et mes enfants le savent », a-t-elle ajouté. « Steve n’était pas intéressé par ça. Si je vis assez longtemps, tout cela se terminera avec moi ».

De nombreux sujets abordés dans l’interview du New York Times concernent également l’Apple actuel, Tim Cook ayant de nombreux points communs avec elle : « Quand il dit que nous devons quitter le monde mieux que nous ne l’avons trouvé, je partage et je continue aussi. Nous ne devons pas accepter le monde dans lequel nous sommes nés comme quelque chose de fixe et d’imperméable. »

Steve Jobs et Laurene Powell Jobs se sont rencontrés pendant que Jobs réalisait le projet NeXT après avoir été licencié d’Apple : « Notre relation était une merveilleuse connexion qui nous a tous deux influencés positivement. Nous avons passé des heures à parler tous les jours. Les gens adorent le citer avec la phrase « mettre une brèche dans l’univers », mais c’est trop superficiel. Nous pourrons peut-être changer les circonstances. Les structures de la société ne devraient pas freiner les gens, car nous devrions tous pouvoir vivre une vie productive et épanouissante. Tout cela est vraiment possible et je veux le prouver avec Emerson Collective. »

À la fin de l’interview, Laurene Powell Jobs a réitéré que la philosophie de la simplicité et de l’élégance sont à la base de son style de vie, tout comme pour les produits Apple.