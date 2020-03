Le nouveau titre de Gameloft LEGO Legacy: Heroes Unboxed est enfin téléchargeable sur vos iPhone, iPad et iPod touch.

La nouvelle expérience de jeu LEGO vous plongera dans un univers fantastique plein d’action, de batailles, de décors LEGO, de héros et bien plus encore. Le titre développé par Gameloft est un véritable RPG au tour par tour, équipé d’une longue campagne et profonde en termes de variété de gameplay.

Vous aurez une multitude de héros aux capacités uniques à utiliser au combat pour vaincre vos ennemis, amenant ainsi votre équipe au niveau supérieur. Parmi les héros les plus connus du monde LEGO, comment ne pas mentionner le vendeur de hot-dogs, le Capitaine Barbe-Rouge, Lloyd de Ninjago, Majisto, Willa la Sorcière, l’Astronaute Reed et bien plus. Tous les héros peuvent bien sûr être mis à niveau afin d’acquérir de nouvelles compétences à utiliser en combat. En plus des ensembles les plus connus du monde LEGO (tels que City, Castle, Ninjago, Pirates et Space), vous disposerez également d’un éditeur pratique pour créer votre propre ensemble personnalisé à tester au combat pour une expérience à 360 degrés.

Heroes Unboxed nécessite iOS 9.0 ou une version ultérieure et est compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod Touch. Comme c’est maintenant la pratique du monde du jeu, ce titre est également disponible en téléchargement gratuit, avec des achats intégrés habituels pour accélérer la progression de votre jeu. Si le monde LEGO est votre passion, vous ne pouvez absolument pas passer à coté de ce nouveau titre.

LEGO Legacy: Heroes Unboxed – GRATUIT