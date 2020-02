Après le pic atteint le 29 janvier avec une valeur de plus de 327 dollars, le titre AAPL a subi de lourdes pertes principalement dues au coronavirus.

La valeur des actions Apple (AAPL) est désormais tombée à 244 $, soit plus de 20% de moins que son record maximum atteint le 29 janvier. La raison qui a conduit à cette baisse est évidemment liée au coronavirus en Chine. La production des iPhone a ralenti et, par conséquent, leur disponibilité est plus faible. De plus, Apple a été contrainte de fermer ses magasins en Chine pendant plusieurs jours. Et même après leur réouverture, les clients ne sont pas autant présents que d’habitude.

Tim Cook a tenté de rassurer les investisseurs, bien qu’Apple ait déjà annoncé qu’elle n’atteindrait pas ses objectifs de revenus pour le trimestre. Tant que le coronavirus ne sera pas totalement maîtrisé, l’action Apple risque encore de perdre de la valeur.