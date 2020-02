Apple a mis à jour l’application Shazam pour Android, ajoutant une intégration à Apple Music.

Bien qu’Apple Music ne soit pas très populaire parmi les utilisateurs d’Android, le service de streaming d’Apple gagne de plus en plus d’utilisateurs, même parmi la concurrence. Pour cette raison, Apple a décidé d’intégrer Apple Music dans l’application Shazam pour Android. Il rejoint désormais l’option Spotify déjà présente depuis un certain temps.

Les utilisateurs d’Android qui ont un abonnement Music peuvent ensuite sélectionner le service dans les paramètres et écouter les chansons recherchées via Shazam sans limitations.