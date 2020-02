Apple travaille sur une nouvelle série télévisée qui racontera l’histoire de WeWork, une société immobilière axée sur les nouvelles technologies.

Variety rapporte que Lee Eisenberg et Drew Crevello travaillent sur une série Apple TV+ encore sans titre basée sur le podcast Wondery “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”.

WeWork a été un sujet très chaud dans la communauté des startups aux États-Unis. À un moment donné, cette startup avait été évaluée à près de 50 milliards de dollars. Par la suite, la société a ensuite fortement chuté en raison de la mauvaise gestion et des prétendues auto-négociations de son co-fondateur et ancien PDG Adam Neumann. Lorsque le moment est venu de présenter un une première offre publique, de graves pertes ont été découvertes, en partie liées au comportement erratique de Neumann.

En conséquence, WeWork a annulé l’introduction en bourse et a accepté un renflouement de SoftBank, laissant l’entreprise évaluée à environ 5 milliards de dollars. Cet incident a conduit plusieurs dirigeants importants à quitter l’entreprise, tentant de relancer WeWork en vain. À ce jour, la startup n’a pas de dirigeants clés comme un directeur financier ou un CTO.

Cette histoire tumultueuse sera racontée sur Apple TV+. Entre autres choses, il y a deux autres projets en développement dédiés à WeWork : un film et une autre série tv non liés à Apple. Contrairement à la version que nous verrons sur TV+, basée sur le podcast Wondery, ces deux projets sont basés sur des reportages des médias grand public et sur plusieurs livres écrits par des journalistes américains.