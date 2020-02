Crossy Road Castle est le nouveau spin-off de la série Crossy Road, désormais disponible exclusivement pour les abonnés d’Apple Arcade.

Crossy Road Castle est un nouveau jeu de style coureur sans fin développé par Hipster Whale. Le titre est inspiré du jeu original lancé en 2014, qui a connu un réel succès sur iOS et Apple TV.

La version Castle est toujours un runner, mais au lieu de traverser une route animée pleine de voitures, vous devrez traverser une tour de château très haute pleine d’obstacles et d’ennemis. Les niveaux sont générés progressivement et il y a des tonnes d’objets à débloquer.

« Amenez vos amis avec vous et voyez jusqu’où vous pouvez aller dans cette tour qui tourne sans fin ! Continuez à grimper le plus haut possible. Chaque tour est différente de l’autre. »

Crossy Road Castle prend également en charge le mode coopératif pour un maximum de quatre joueurs. Le jeu peut également être joué avec des commandes tactiles ou un contrôleur.

Le jeu est à télécharger gratuitement sur l’App Store pour les abonnés d’Apple Arcade.