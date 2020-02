L’Union européenne pourrait exiger d’Apple qu’une future version de l’iPhone ou de l’iPad soit dotée d’une batterie amovible. Cette décision pourrait obliger Apple à procéder à une refonte majeure des appareils.

L’iPhone, ainsi que d’autres smartphones premium, offre aux consommateurs une structure fine, un design élégant et une étanchéité, tout cela grâce à la façon dont les composants internes sont assemblés à l’intérieur du châssis. Tout cela est permis grâce à la création d’appareils à compartiment batterie à peine amovible, mais il semble que l’UE veuille inverser cette tendance.

Dans les propositions divulguées, l’UE souhaite faciliter le remplacement de la batterie des smartphones. L’objectif est de rendre les smartphones plus durables, leur permettant d’avoir une durée de vie plus longue et de générer moins de déchets électroniques.

Cette proposition semble être encore en cours d’élaboration et inclura probablement d’autres mesures de durabilité, y compris des changements aux réglementations de recyclage des produits. Cependant, une telle demande pourrait prendre de nombreuses années avant de devenir une loi, en raison de la nature relativement lente du processus décisionnel sur le continent. Mais si elle était vraiment mise en œuvre, nous pourrions voir dans le futur des appareils fabriqués avec une conception spécifique pour les marchés de l’UE. Pas sûr qu’Apple soit favorable à proposer une batterie amovible sur ses iPhone.

Ce n’est pas la première fois que l’Union européenne propose des modifications réglementaires susceptibles d’affecter l’utilisation future des smartphones. En fait, tout récemment, la Commission européenne a voté pour établir une norme de charge commune pour tous les appareils. L’idée serait d’avoir un seul port de charge standard. Apple est contre un tel changement que cela entraînerait davantage de déchets. De plus, cela obligerait les utilisateurs à renouveler leurs accessoires.