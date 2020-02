De nouveaux rapports confirment un grand succès pour les smartphones de Cupertino présentés l’année dernière, avec l’iPhone 11 comme smartphone le plus vendu de la triade 2019. Mais c’est à l’iPhone XR que revient la première place.

Le succès de l’iPhone Xr est sans aucun doute facilitée à la fois par une période de commercialisation plus large mais aussi par un prix résolument attrayant. Selon le rapport publié par Counterpoint Research, l’iPhone Xr représente 3% de la part de marché du secteur, suivi de près par l’iPhone 11 avec 2,1% des ventes l’année dernière.

Le résultat acquiert plus de valeur si nous pensons que l’iPhone 11 n’a été commercialisé qu’en septembre 2019, alors que l’iPhone Xr a eu une année entière pour augmenter les ventes. Les chiffres montrent également à quel point la saison de Noël est importante pour Apple, toujours capable de donner un sprint important aux ventes.

En regardant le graphique, nous pouvons également mettre en évidence les chiffres relatifs aux autres modèles de smartphones Apple. L’iPhone 11 Pro Max occupe la huitième place avec une part de 1,1%, tandis que le 11 Pro est exclu du top 10. Curieux de noter que dans le classement il n’y a pas de smartphones Samsung haut de gamme. En 3e et 4e place, on retrouve les Galaxy A50 et A10. Les États-Unis restent incontestablement le cœur des ventes d’Apple, cependant, en difficulté marquée à l’Est, au profit de la société Oppo.

Reste à savoir quelles seront les stratégies d’Apple pour 2020 alors que le coronavirus bloque une bonne partie de la production. Rappelons que l’iPhone SE 2 est attendu dans les prochaines semaines.