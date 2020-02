Spotify a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour de son application iOS, laquelle apporte plusieurs nouvelles fonctions. La dernière version propose un nouveau bouton pour la lecture aléatoire, de nouveaux boutons pour les commandes, de nouvelles couvertures pour les pistes et plus encore.

L’éditeur a souligné certaines de ces innovations dans un communiqué de presse :

« C’est plus gros. C’est plus audacieux. C’est mieux que jamais. Non, nous ne parlons pas du nouveau son de certains artistes, mais du nouveau look que les utilisateurs iOS apprécieront sur l’application Spotify à partir d’aujourd’hui. Les abonnés gratuits et premium bénéficieront d’une interface plus légère et plus facile à utiliser, avec de nouvelles conceptions d’icônes qui rendront la lecture de votre chanson ou liste de lecture préférée aussi simple qu’une simple pression sur un bouton. »

Parmi les nouvelles fonctions annoncées, il y a un nouveau bouton pour la lecture aléatoire qui vous permet de démarrer facilement la diffusion de musique au hasard avec une seule touche. Pour les nouveaux boutons de commande, ils seront affichés dans la “partie centrale de l’écran” pour assurer un accès plus facile et confortable.

Nous vous rappelons également que Spotify a récemment introduit les paroles des chansons directement dans l’application.

Le nouveau design de l’application Spotify sur iOS est disponible pour tous les utilisateurs à partir d’aujourd’hui. L’application peut être téléchargée gratuitement depuis l’App Store.