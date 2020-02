La série Severance avec Adam Scott mettra également en vedette l’acteur Tramell Tillman (Hunters), comme l’a confirmé Tillman lui-même.

Après Patricia Arquette, Tramell Tillman rejoint également le casting de cette série que nous verrons bientôt sur Apple TV+. Le casting sera également composé de Britt Lower (M. Roosevelt), Zach Cherry (Crashing) et Jen Tullock (Before You Know It).

Tillman incarnera le personnage Milchick, qui est décrit comme un « employé très sérieux » de la société sur laquelle tourne l’histoire principale de Severance.

La série est décrite comme un thriller en milieu de travail dans une entreprise « qui cherche à amener l’équilibre travail-vie à un nouveau niveau ». La série sera dirigée par Ben Stiller. Scott jouera Mark, un employé au passé sombre, tandis que Patricia Arquette jouera la patronne de Mark.

La première saison comprendra 10 épisodes et sera disponible plus tard cette année.