Dans le courant de la nuit, Apple a mis l’application Shadow pour iOS et tvOS sur la touche. Il n’est donc plus possible de la télécharger sur l’App Store, ni même les bêtas sur Testflight. La raison est encore inconnue, Apple ne sait pas exprimée à ce sujet. En revanche, il est fort probable que ce soit lié aux achats intégrés.

Shadow est un service qui permet aux utilisateurs d’avoir un PC sous Windows 10 dans le Cloud. À noter que le service se spécialise dans le stream de PC puissant dédié aux jeux vidéo. Le problème est qu’Apple ne touche pas ses 30% de commission lorsqu’un achat est fait depuis ce PC. Sur Reddit, l’un des membres de l’équipe de Shadow explique que l’application ne respecte pas une partie spécifique des règles de l’App Store.

Pour l’heure, la situation est bloquée, mais l’éditeur cherche une solution : « Nous enquêtons actuellement sur la situation et travaillerons sur un plan pour ramener Shadow à chacun de vous utilisateurs mobiles dès que possible ! »

Ce problème avait également été rencontré par Steam Link, où les achats intégrés étaient également en cause. Depuis l’application est revenue sur l’App Store, mais cela a demandé une année. Il faut espérer que le retour de Shadow sur iOS et tvOS soit plus rapide.

En attendant, il est toujours possible de télécharger la version pour macOS, Android ou encore Windows et Ubuntu depuis le site officiel.