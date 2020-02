Il y a quelques jours, un rapport suggérait que l’iPhone 12 pourrait prendre en charge la nouvelle norme Wi-Fi 802.11ay. L’hypothèse partagée aujourd’hui par MacWorld est qu’en fait Apple s’intéresse au Wi-Fi 802.11ay, mais pour l’intégrer dans ses lunettes AR.

La technologie WiFi 802.11ay est toujours en phase de test et pour cette raison, il est difficile pour Apple d’avoir décidé de l’implémenter déjà sur l’iPhone 12. En effet, Cupertino a pour habitude de n’utiliser une technologie seulement quand elle est pleinement fonctionnelle.

Pour ces raisons, Apple serait intéressée par le nouveau standard, mais seulement pour l’intégrer sur le lunettes AR (ou casque) lesquelles pourraient sortir en 2021. Par la suite, cette technologie pourrait également être utilisée sur les iPhone.

La norme Wi-Fi 802.11ay utilise un spectre de 60 GHz (distinct des bandes 5 GHz et 2,4 GHz des routeurs WiFi standard) pour offrir un transfert de données de périphérique à périphérique à bande passante plus élevée. Ce serait une technologie idéale à utiliser pour améliorer, par exemple, la vitesse de transfert via AirDrop, car elle ne fonctionne que dans une plage étroite similaire à celle prise en charge par le Bluetooth.

Cette connexion Wi-Fi serait en mesure d’offrir une vitesse totale de 176 gigabits par seconde, comme le HDMI 2.1. C’est pourquoi il serait très logique de voir cette norme sur un écran Apple capable de communiquer très rapidement avec l’iPhone auquel il est connecté.

Il existe encore de nombreuses incertitudes sur ce dispositif AR, mais plusieurs sources s’accordent à dire qu’il pourrait être commercialisé en 2021.