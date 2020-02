Le 22 février dernier, Huawei a ouvert un tout nouveau magasin à Barcelone, et jusqu’à présent, il n’y aurait rien de frappant. Pourtant, il y a quelque chose qui concerne indirectement Apple.

Le nouveau magasin a été ouvert sur la Plaza Catalunya, un magasin de détail de plus de 750 mètres carrés répartis sur deux étages. Cependant, de nombreuses personnes ont immédiatement remarqué plusieurs similitudes assez évidentes avec les Apple Store.

So Huawei opened a new store right next to Apple Passeig de Gràcia in Barcelona. They’re always heavily “inspired” by Apple, but seeing it again reminds me how brazen the the theft really is. Apple seriously has this design patented! https://t.co/YPinxJiL2h pic.twitter.com/rYqvm7iA4Y

— Michael Steeber (@MichaelSteeber) February 26, 2020