Les nouveaux iPhone 12 risquent de sortir avec un mois de retard ou encore d’être en quantité plus que limitée à leur lancement. Habituellement, les ingénieurs et les dirigeants d’Apple visitent les usines des fournisseurs en Chine au cours de cette période de l’année. Ainsi, ils peuvent effectuer les dernières vérifications avant le début de la production de masse des nouveaux iPhone. Cette fois, la situation est différente et le processus de contrôle sera retardé. L’épidémie du coronavirus est en effet toujours d’actualité.

Comme indiqué par Reuters, l’épidémie en cours en Chine a incité Apple à reporter de nombreux voyages de cadres et d’ingénieurs. De plus, plusieurs compagnies aériennes américaines ont bloqué tous les vols vers le Chine jusqu’au 24 avril.

Bien que la production des nouveaux iPhone commence pendant l’été, au cours des premiers mois de l’année, certains dirigeants et ingénieurs d’Apple se rendent en Chine pour perfectionner les processus d’assemblage avec des partenaires de production tels que Foxconn. Reuters s’est entretenu avec d’anciens employés d’Apple qui ont déclaré que cette situation pourrait être “un grave problème” car les ingénieurs de l’entreprise doivent rencontrer en face-à-face des collègues de Foxconn pour planifier la production des nouveaux iPhone 12.

Habituellement, en février, Apple entre dans la phase finale de validation de la production. Les employés de Foxconn assemblent un nombre limité d’appareils et le processus d’assemblage est examiné et confirmé par les ingénieurs d’Apple. Une source a déclaré à Reuters que cette dernière phase de test est très compliquée et « qu’il y a tellement de variables à contrôler et à vérifier ».

Le fait qu’Apple ait annulé la plupart des voyages en Chine entraînera des retards dans le démarrage de la production. C’est également le cas pour la finalisation des commandes de divers composants auprès des partenaires tiers. La situation pourrait se stabiliser dans environ un mois, il sera donc difficile pour Apple de rattraper le temps perdu à cause du coronavirus.

Pour les utilisateurs finaux, cela signifie que l’iPhone 12 pourrait être lancé un mois plus tard que la prévision initiale. Il se peut aussi que les nouveaux iPhone 12 soient disponibles à temps mais avec des stocks limités.