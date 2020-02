Ce n’était pas gagné d’avance et, peu auraient parié sur le succès d’Apple sur le marché indien, qui a toujours été dominé par les marques Samsung et chinoises. Mais selon les dernières estimations, l’iPhone représente plus de 75% de toutes les ventes de smartphones haut de gamme dans le pays.

Ces données concernent précisément le quatrième trimestre 2019, mais pas uniquement l’iPhone. Apple a également enregistré d’importantes ventes d’iPad, d’Apple Watch et d’AirPods.

Pourquoi ce succès en si peu de temps ?

Fin 2018, les ventes d’iPhone en Inde étaient bien inférieures à celles de OnePlus, Samsung ou de marques telles que Realme, Oppo et Vivo. L’analyste d’IDC, Navkendar Singh, a déclaré à l’époque que « Apple n’a pas suffisamment confiance dans le système de production indien à l’heure actuelle pour installer des usines et déplacer une partie de la production hors de Chine ».

Pourtant, un an plus tard, les choses ont radicalement changé. Malgré un démarrage lent, au deuxième semestre, Apple a connu une forte croissance dans le pays, grâce notamment au nouvel iPhone 11 et aux baisses de prix des modèles précédents, en particulier l’iPhone XR. Une croissance vraiment énorme, tant pour représenter 75,6% de toutes les ventes de smartphones premium, ou avec un prix supérieur à 500 dollars (Rs 36,000).

L’iPad est la tablette la plus populaire en Inde

La forte croissance d’Apple en Inde n’est pas seulement liée aux ventes de l’iPhone. L’iPad est également devenu l’un des produits les plus demandés, en forte croissance depuis 2018. En Inde, le marché des tablettes connaît une croissance inhabituelle, au contraire de presque tout le reste du monde, et le produit le plus demandé dans cette catégorie est l’iPad.

Au cours de la dernière période, d’autres produits tels que l’Apple Watch et les AirPods se sont imposés sur le marché, surtout grâce aux excellentes stratégies marketing adoptées par la firme de Cupertino. Il y a eu des réductions de prix sur l’Apple Watch Series 3 et des remises promotionnelles offertes par les banques et les canaux de vente en ligne sur l’Apple Watch Series 5.

Apple parie fortement sur l’Inde

Aujourd’hui, l’Inde devient lentement l’un des marchés phares d’Apple et la société a décidé d’augmenter sa présence dans le pays en déplaçant une partie de la production de produits de Chine vers l’Inde, grâce également aux incitations du gouvernement indien.