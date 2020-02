Moment, la société de l’application Pro Camera et de divers objectifs iPhone, lance une nouvelle application sur l’App Store : RTRO.

RTRO a une interface très simple et intuitive avec de nombreux filtres vintage très particuliers, chacun ayant une référence historique précise mais dans un style moderne. L’utilisateur peut utiliser ces filtres pour ses vidéos, qui peuvent ensuite être facilement partagées sur les principaux réseaux sociaux.

L’application vous permet d’enregistrer des vidéos de 60 secondes partager dans vos stories Instagram ou sur TikTok. Par rapport à d’autres applications similaires, les développeurs disent avoir conçu RTRO pour proposer une application très simple et immédiate à utiliser.

Pour chaque filtre, vous pouvez régler l’intensité de l’effet avec un balayage vers le haut ou vers le bas et le format (16:9, 4:3 ou 1:1). Les fonctions plus avancées ne manquent pas, telles que le suivi du sujet en temps réel et la fréquence d’images réglable (24 ips, 18 ips, 12 ips et 6 ips).

RTRO est disponible gratuitement sur l’App Store avec 3 filtres vintage inclus. La version premium (1,99 € par mois ou 16,49 € par an) offre tous les filtres, ainsi que des fonctions avancées telles que l’ajustement de la fréquence d’images et le suivi du sujet pour toujours le mettre au point et avec le bon l’exposition.