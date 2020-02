L’Apple Watch ronde fait sensation, concept après concept. De nombreux utilisateurs apprécient ce style, d’autres un peu moins. Découvrons une nouvelle conception de l’Watch Series 6.

Ce concept montre une Apple Watch doté d’un cadran circulaire au design renouvelé et profondément éloigné des précédentes générations.

Bien sûr, c’est une hypothèse et non de véritables fuites. Cependant, cela nous permet de fantasmer sur un produit totalement différent en termes de form factor. Les goûts et les couleurs peuvent différer en fonction de chacun. De fait, il n’y a pas de design parfait. Certains utilisateurs préfèreraient un écran rond et d’autres opteraient plutôt pour un écran carré.

Parmi les autres caractéristiques du concept, il y a l’écran micro-LED, la surveillance du sommeil, une batterie haute performance capable de durer 48 heures et différentes couleurs pour le boîtier, y compris les versions Product (RED) et Hermès.

Histoire de vous faire une meilleure idée, découvrez ce concept en vidéo :

Apple devrait normalement renouveler sa montre cette année. Si un nouveau design serait la bienvenue, rien ne dit que ce sera le cas. Les rumeurs parlent surtout de nouveautés au niveau des fonctions. Une plus grosse batterie a également été évoquée. Reste à voir ce que nous proposera Apple cette année…

Que penseriez-vous d’une Apple Watch Series 6 ronde avec ce design ? L’achèteriez-vous ?