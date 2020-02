Foxconn a activé une série d’avantages en nature pour les employés afin de répondre aux pénuries de main-d’œuvre causées par l’épidémie de coronavirus en Chine.

Tel que rapporté par Digitimes, Foxconn offre des repas gratuits, un hébergement et des navettes dans le but d’encourager les employés à retourner travailler dans les usines où les iPhone sont assemblés. Ces avantages sont également proposées aux nouveaux salariés qui souhaitent travailler durant cette période et concernent les usines de Shenzhen et Chengzhou.

L’objectif de Foxconn est d’atteindre la capacité de production maximale dès que possible. Dans le cas contraire, il y aurait des retards importants dans la livraison des composants pour les iPhone actuels et futurs.

La source rapporte que des contrôles stricts sur les voyageurs et les craintes d’être infectés par le coronavirus ont découragé de nombreux employés de revenir après les vacances du Nouvel An chinois. Nous verrons si les incitations Foxconn donneront envie aux personnes à retourner dans les deux usines où, pour le moment, la capacité de production est inférieure à 50%.