Apple a publié deux livres blancs très précis couvrant le Mac Pro et le Pro Display XDR. Ces nouveaux documents présentent une vue d’ensemble vraiment complète des technologies et du fonctionnement interne de ces appareils.

Le livre blanc technique du Mac Pro, daté de février 2020, met en évidence tout ce que vous devez savoir sur cette machine en termes de matériel et de technologies utilisés. Il y a des détails sur l’architecture, le boîtier, les options de configuration et bien plus encore, ainsi que des images et des graphiques détaillés.

Il est également question de l’Afterburner personnalisé, qui permet d’utiliser des fichiers de caméra natifs tout au long du flux de travail sans avoir besoin de procurations.

Le document complet est disponible sur ce lien.

Le document technique du Pro Display XDR comprend plusieurs détails sur les principales caractéristiques de ce moniteur, sur sa conception, sur le boîtier et sur de nombreuses autres fonctionnalités. Ce livre blanc contient également de nombreux graphiques et images détaillées. Par exemple, voici ce que dit Apple à propos de la technologie de nano-texture :

« Une version nano-texturée du couvercle en verre est également disponible pour les professionnels qui ont besoin de travailler dans des environnements d’éclairage moins contrôlés et préfèrent un écran avec un éblouissement réduit supplémentaire. La surface rugueuse est produite par un processus de gravure pour créer des nanostructures sur le verre. Le résultat est une finition mate innovante qui disperse efficacement les reflets de la lumière pour moins d’éblouissement perçu, minimisant ainsi l’impact sur la netteté, la couleur et le contraste. »

Le document complet est disponible sur ce lien.