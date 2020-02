Aujourd’hui, Steve Jobs aurait eu 65 ans et qui sait ce qu’il serait en train de concevoir dans son bureau d’Apple Park, le campus qu’il a rêvé et conçu. Tim Cook a voulu se souvenir de cet anniversaire avec un tweet.

Steve Jobs est décédé en 2011 à l’âge de 56 ans après une longue bataille contre le cancer, mais comme le disent souvent tous ceux qui travaillent à Cupertino : « son héritage reste intact au sein de l’entreprise et continue de survivre dans les produits que dans les idéaux d’Apple. »

Dans un tweet, le PDG d’Apple, Tim Cook, a voulu partager l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire de Steve Jobs : la présentation du premier iPhone révolutionnaire.

Thinking of Steve today on his birthday — his friendship, passion, and especially the laughter and joy he inspired. pic.twitter.com/qPMHbzxCsQ

— Tim Cook (@tim_cook) February 24, 2020