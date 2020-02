Selon des sources citées par Macotakara, l’iPhone 12 pourrait prendre en charge le nouveau Wi-Fi 802.11ay, actuellement en cours de test. D’autres informations sur AirTag émergent également.

La norme 802.11ay utilise un spectre de 60 GHz (distinct des bandes 5 GHz et 2,4 GHz des routeurs WiFi standard). Il offrirait un transfert de données de périphérique à périphérique à bande passante plus élevée. Ce serait une technologie idéale à utiliser pour améliorer, par exemple, la vitesse de transfert via AirDrop.

Macotakara décrit la prise en charge Wi-Fi 802.11ay comme une « portée ultra courte ». Cela signifie que cette technologie peut être similaire au Bluetooth, mais avec des taux de transfert considérablement plus élevés. En plus de la communication d’iPhone à iPhone, un iPhone compatible avec le Wi-Fi 802.11ay peut interagir avec d’autres accessoires intelligents compatibles.

Concernant l’AirTag, Macotakara rapporte qu’il permettra de trouver n’importe quel objet grâce à l’iPhone et, sortiront à l’automne. L’AirTag devrait également prendre en charge la charge sans fil Qi, en utilisant un chargeur inductif similaire à celui de l’Apple Watch.