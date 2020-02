Au cours de la WWDC 2019, Apple a annoncé la prise en charge de HomeKit pour les routeurs, mais aucun autre détail n’est apparu depuis. Un nouveau document de support récemment publié par Apple propose cependant de nouvelles informations sur la façon dont les routeurs fonctionneront avec le support HomeKit.

Le support de HomeKit pour les routeurs ajoutera une protection supplémentaire à tous nos accessoires pour maison intelligente connectés au réseau domestique en contrôlant avec quels services et appareils ils communiquent via le réseau Wi-Fi domestique et Internet.

Dans l’application Home de votre iPhone, iPad ou Mac, vous pourrez personnaliser le niveau de sécurité de la connexion pour chaque accessoire compatible. L’option la plus sûre garantira que l’accessoire ne peut interagir avec HomeKit que via vos appareils Apple.

Trois niveaux de sécurité seront proposés :

Limité à l’application Home : le plus sûr. Votre accessoire ne peut interagir avec HomeKit que via vos appareils Apple. L’accessoire ne se connectera pas à Internet ou à un appareil local. Par conséquent, tout service tiers, comme les mises à jour du micrologiciel, peut être bloqué.

le plus sûr. Votre accessoire ne peut interagir avec HomeKit que via vos appareils Apple. L’accessoire ne se connectera pas à Internet ou à un appareil local. Par conséquent, tout service tiers, comme les mises à jour du micrologiciel, peut être bloqué. Automatique : sécurité par défaut. L’accessoire peut communiquer avec HomeKit et avec les connexions recommandées par le fabricant.

sécurité par défaut. L’accessoire peut communiquer avec HomeKit et avec les connexions recommandées par le fabricant. Aucune restriction : non sécurisé. Ce paramètre ignore le « routeur sécurisé ». Il permet à l’accessoire d’interagir avec n’importe quel appareil sur le réseau ou tout service Internet.

Cependant, il semble que le processus d’installation soit un peu lourd. Comme l’a souligné Christopher Close sur Twitter, il vous faudra supprimer et rajouter tous les accessoires HomeKit connectés au réseau WiFi.

Il n’y a actuellement aucun routeur compatible HomeKit sur le marché. Mais Eero devrait bientôt mettre en œuvre la fonctionnalité sur ses routeurs maillés. Linksys fera de même avec ses routeurs Velop.