Le système d’inventaire de Target a divulgué de nombreux détails sur certains produits Apple qui seront commercialisés dans un avenir proche. Il y a notamment les AirPods X, Apple TV Gen X, iPod Touch Gen X et les bracelets pour Apple Watch Series X.

AirPods X

De nouveaux Airpods X sont répertoriés au prix de 399,99 $, bien plus élevé que les AirPods Pro. Pour cette raison, il est possible qu’il soit question d’écouteurs haut de gamme. Ce sont probablement les écouteurs supra-auriculaires d’Apple, très répandus, qui sont récemment apparus dans un brevet Apple.

Trois SKU différents sont répertoriés pour ce produit. Cela signifie peut-être que trois couleurs différentes seront disponibles.

Apple TV Gen X

La nouvelle Apple TV est répertoriée au prix de 179,99 $, le prix actuel de la variante 4K de 32 Go. Ce n’est pas la première fois que des signaux d’une nouvelle Apple TV sont découverts. C’était déjà le cas dans le code d’iOS 13 où des références ont été trouvées avec la puce A12 Bionic.

Apple iPod Touch X

Le nouvel iPod Touch X est répertorié au prix de 399 $. Jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de rumeurs concernant l’arrivée d’une nouvelle version de l’iPod Touch, qui a été mise à jour pour la dernière fois en mai 2019 avec un prix à partir de 199 $ et allant jusqu’à 399 $. Par coïncidence, 399 $ devraient également être le prix de départ du nouvel iPhone à bas prix, il est donc possible que l’indication “iPod touch” soit incorrecte et qu’elle se réfère au nouvel iPhone. À moins que ce soit un iPod touch 256 Go.

Bracelets Apple Watch Series X

Les nouveaux bracelets pour “Apple Watch” sont répertoriés au prix de 49,99 $. Pas de doute à leur sujet car Apple met régulièrement à jour ses offres de bracelets pour sa montre intelligente à chacun de ses événements.

L’utilisation de la nomenclature “X” pour tous les nouveaux produits ne pouvait être qu’un choix temporaire. Target les référence de cette manière peut-être en attendant que ces appareils soient officiels. Il est donc possible que tous arrivent sur le marché sans cette nomenclature. Le prochain événement Apple devrait avoir lieu le 31 mars. Il est donc possible que nous les découvrions tous à cette occasion.