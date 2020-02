Déjà disponible sur le bureau, Facebook Creator Studio peut désormais être utilisé sur iPhone et iPad pour gérer vos pages.

Creator Studio vous permet de gérer simultanément une ou plusieurs pages Facebook pour lesquelles nous avons une autorisation. Cela signifie que, dans une seule application, nous aurons beaucoup d’informations et tous les messages en brouillons ou programmés.

Les utilisateurs peuvent utiliser l’application pour modifier les titres et descriptions de vidéos, supprimer des publications, publier et reprogrammer des publications déjà préparées. En revanche, il n’est pas possible de créer de nouvelles publications à l’aide de la version mobile. Nous espérons que cette fonctionnalité sera ajoutée dans les futures mises à jour.

Voici toutes les fonctions de Creator Studio :

Afficher les articles publiés, planifiés ou brouillons

Afficher et répondre aux messages et commentaires

Modifier les articles dans les brouillons (mais uniquement le texte, vous ne pouvez pas modifier les photos)

Modifier le titre et la description de la vidéo

Afficher toutes les statistiques des publications et des pages

Recevez des notifications importantes à partir de pages individuelles

› Creator Studio est disponible gratuitement sur l’App Store.