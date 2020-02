Aujourd’hui, une autre mise à jour arrive qui introduit des changements dans les ressources dédiées à SiriKit. La semaine dernière, Apple avait déjà mis à jour les ressources des développeurs pour les directives relatives à l’interface humaine, avec de nouveaux boutons, icônes et plus encore pour la connexion avec Apple, Apple Health et Apple Pay.

Les ressources de SiriKit, la plate-forme qu’Apple propose de développer comme support natif de son assistant vocal pour être utilisé dans des applications tierces, ainsi que dans les accessoires AirPlay 2 et HomeKit, ont connu une mise à jour importante.

Massive update to the #Siri section of the Human Interface Guidelines went live yesterday! If you’re working on adding Siri support to your app, this is a must-read.https://t.co/sfKKZkQouO

🗣️📱🥳 pic.twitter.com/vGe85k9EJZ

— Mike Stern (@themikestern) February 20, 2020