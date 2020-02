Après la sortie du nouveau MacBook Pro 16 pouces en octobre 2019, il est maintenant temps de regarder le prochain rafraîchissement de la gamme Pro 13 pouces, qui arrivera probablement plus tard dans l’année.

Un nouveau tweet montre un benchmark réalisé avec 3D Mark Time Spy, qui semble offrir une certaine anticipation sur ce que seraient les spécifications matérielles de la nouvelle gamme d’ordinateurs portables professionnels d’Apple.

Ce nouveau modèle de 13 pouces devrait probablement être équipé du processeur Intel i7-1068NG7 Ice Lake avec une fréquence de 2,3 GHz (4,1 GHz en mode turbo boost). Dans le benchmark publié par Wccftech, il y a aussi une comparaison avec le CPU i5 8279U, mettant en évidence une augmentation de 13% des performances en ce qui concerne le CPU (avec le même TDP égal à 28W) et +30% côté GPU.

Ces informations doivent évidemment être prises précautions, mais il semble que la machine de 13 pouces sera officiellement le premier ordinateur portable Apple à être équipé des derniers processeurs Intel de 10e génération, ainsi que l’introduction du clavier ciseaux et supportant jusqu’à 32 Go de RAM. Il est évidemment difficile de faire des prédictions sur la fenêtre de sortie mais il est très probable que ce nouveau produit puisse être dévoilé entre l’événement de mars et la WWDC 2020.