Facebook testerait en interne une nouvelle version de son application mobile avec une disposition à onglets du flux d’actualités, ce qui permettrait de basculer facilement entre différents types de vues.

La nouvelle version du flux a été découverte par Jane Manchun Wong, qui a souligné sur Twitter que l’interface à onglets de Facebook offre un accès plus facile au flux, qui peut être commandé en fonction des publications les plus récentes, les plus pertinentes ou afficher uniquement les messages déjà vus.

À l’heure actuelle, le flux d’actualités sur Facebook est affiché à l’aide d’un algorithme qui nous montre les publications les plus pertinentes et en fonction de nos intérêts, de nos goûts et interactions sur la plate-forme. La société propose également un flux de publications précédemment consultées via l’URL facebook.com/seen, mais cette dernière n’est disponible que sur le bureau.

Auparavant, le géant des réseaux sociaux proposait un flux séquentiel, qui montrait d’abord les articles les plus récents suivis des articles insérés dans un ordre aléatoire, qui a ensuite été remplacé par l’actuel basé sur un algorithme conçu pour améliorer l’affichage des contenus qui nous concernent et maximiser la publicité.

La nouvelle version du flux de test pour les appareils mobiles, également confirmée par un porte-parole de Facebook, serait beaucoup plus pratique, car elle nous donnerait un contrôle total sur notre flux d’actualités. Nous espérons que Facebook mettra bientôt cette nouvelle interface à la disposition de tous.