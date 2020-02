Un nouveau rapport indique que plusieurs grandes entreprises, dont Apple, ont l’intention de lancer des chargeurs de batterie basés sur la nouvelle technologie du nitrure de gallium.

Selon Caifa News, en plus de Xiaomi, Huawei, Samsung et OPPO, Apple est également fortement intéressée par cette nouvelle technologie.

Xiaomi vient de publier un nouveau chargeur GaN qui utilise la technologie du nitrure de gallium. Pourquoi un tel intérêt ? C’est très simple, les chargeurs GaN nécessitent moins de composants que les chargeurs au silicium normaux. Ils peuvent conduire des tensions beaucoup plus élevées au fil du temps. Par exemple, une charge rapide jusqu’à 65 W peut être fournie dans une conception considérablement plus petite.

Par exemple, en utilisant le nouveau chargeur Xiaomi 65 W, il est possible de recharger un iPhone 11 avec une vitesse de charge 50% plus élevée que le chargeur 15 W d’Apple. De plus, l’interface USB-C du nouveau chargeur Xiaomi prend en charge la régulation intelligente du courant de sortie, de sorte qu’un MacBook Pro peut être rechargé facilement.

Xiaomi a déclaré qu’Apple souhaitait vraiment investir dans cette technologie. Il ne serait donc pas surprenant de voir l’un de ces chargeurs fabriqué par Apple d’ici peu.