Avec la bêta 2 de macOS 10.15.4, Apple a enfin apporté l’une des fonctions les plus appréciées d’Apple Music sur Mac : les paroles des chansons synchronisées au rythme de la musique.

Après iOS et tvOS, c’est au tour des utilisateurs de macOS 10.15.4 de chanter leurs chansons préférées sur Apple Music, tout en lisant le texte synchronisé au rythme de la musique. Avant cette mise à jour, il était seulement possible de lire le texte et de le faire défiler manuellement. Maintenant les mots seront affichés en synchronisation avec la musique.

Pour accéder aux paroles dans l’application Musique, vous devez cliquer sur le petit bouton dans le coin supérieur droit lors de la lecture d’une chanson. Toutes les chansons ne prennent pas en charge les paroles synchronisées, bien qu’Apple mette constamment à jour cette base de données.

macOS 10.15.4 devrait être disponible pour tout le monde d’ici la mi-mars.