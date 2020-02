Et si les utilisateurs d’iOS 14 et iPadOS 14 pouvaient choisir par défaut des applications tierces pour remplacer les apps Mail et Safari. D’après Mark Gurman de Bloomberg, c’est l’une des nouveautés sur lesquelles travaillerait Apple. Ainsi, nous pourrions choisir librement l’application par défaut pour consulter nos mails ou encore pour naviguer sur le Web. À l’heure actuelle, iOS ne nous offre pas ce choix, nous obligeant à utiliser Safari et Mail comme application par défaut.

Par exemple, vous pourriez utiliser une application comme Spark par défaut pour les mails ou Chrome comme navigateur par défaut. Gurman explique qu’Apple discute actuellement de cette hypothèse en interne. La firme cherche à comprendre quel pourrait être l’impact sur ses applications Safari et Mail. Si c’est le cas, la nouvelle option devrait être intégrée dans iOS 14.

Cette modification de ce type serait également une solution pour protéger Apple des accusations antitrust liées précisément à l’impossibilité pour les utilisateurs de modifier des applications prédéfinies sur iOS et iPadOS.

De plus, Bloomberg rapporte qu’Apple envisagerait d’ouvrir son HomePod à des services de musique tiers comme Spotify. Actuellement, les utilisateurs ne peuvent utiliser qu’Apple Music. Sinon, il faut passer par l’iPhone ou l’iPad pour diffuser vos musiques sur le HomePod à l’aide de la technologie AirPlay. Cela reste moins fonctionnel et immédiat par rapport au support direct.

Comme le note Gurman, l’ouverture de HomePod à d’autres services de musique pourrait également favoriser les ventes de l’enceinte. Depuis son lancement, le haut-parleur d’Apple reste toujours loin derrière en termes de ventes par rapport à l’Amazon Echo.