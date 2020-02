Apple a mis à jour les paramètres de l’application TV sur iOS 13.4 bêta 2, ajoutant une série de nouvelles options votre consommation de data. Vous pouvez contrôler le téléchargement et la diffusion de données, ainsi qu’activer ou désactiver l’utilisation des données cellulaires pour la diffusion et le téléchargement. Ces options sont utiles à ceux limité ou illimité en nombre de Go disponibles sur leur forfait mobile.

Cliquer pour agrandir

D’autres options vous permettent de gérer le streaming vidéo “Économiseur de données” ou “Haute qualité”, à la fois en Wi-Fi et sur le réseau cellulaire. La première option limite l’utilisation des données à un maximum de 600 Mo par heure.

Pour les téléchargements, il existe des options pour des téléchargements rapides de qualité inférieure, afin que vous puissiez télécharger du contenu depuis l’application plus rapidement. Pour des téléchargements de haute qualité, ils prennent plus de temps et d’espace, mais vous téléchargez la vidéo sur résolution maximale (également en HDR si disponible).

iOS 13.4 bêta 2 dispose aussi des paramètres liés à Siri, les notifications et les commutateurs pour afficher ou non les résultats sportifs ou l’historique de lecture.

Pour accéder à ces options, rendez-vous dans l’app Réglages > TV, et modifiez les paramètres en fonction de vos besoins.