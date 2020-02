D’après les rumeurs, un iPhone SE 2, aussi appelé iPhone 9, pourrait voir le jour dans les prochaines semaines. S’il y a eu énormément de rumeurs autour de cet appareil ces derniers jours, c’est maintenant dans une vidéo TikTok qu’il se montre pour la première fois.

En l’état, il est évidement impossible de confirmer que nous sommes bel et bien en présence de l’iPhone SE 2. Pour autant, on note que cet iPhone est différent. Les bords du châssis sont francs et le dos est en verre. Le design nous fait penser à un mélange de l’iPhone 8 (façade et dos) et l’iPhone SE (au niveau du châssis).

Sachant que cette vidéo provient de Chine, il n’est pas exclu que ce soit une simple copie d’iPhone sous Android – comme il y en a tant. Peut-être aussi que cette vidéo n’a seulement pour but que de faire le buzz sur TikTok, en surfant sur les rumeurs du moment sur ce possible futur iPhone SE 2.

Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre qu’Apple l’annonce officiellement. À ce sujet, il est bon de souligner qu’une keynote Apple pourrait se tenir le 31 mars. Une rumeur annonce également le lancement de cet iPhone pour le vendredi 3 avril.

Dans tous les cas, s’il vient à exister, alors il devrait embarquer la puce A13 Bionic, déjà présente dans les iPhone 11/Pro. Au niveau du prix, Apple pourrait le proposer à partir de 399 $.