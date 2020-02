Selon plusieurs sources, Apple a déjà entamé le processus de transfert de la production d’AirPods, iPad et Apple Watch de Chine vers Taiwan. Le géant californien tente en effet de remédier au problème du Coronavirus.

Avec cette décision, Apple accélère le processus de diversification de l’offre déjà entamé il y a quelques années, notamment en Inde. L’épidémie du Coronavirus a contraint l’entreprise à accéder les choses pour éviter un ralentissement – sinon une interruption – de toute la production de ses appareils. Certaines usines en Chine ont déjà rouvert et assemblent divers modèles d’iPhone (y compris le possible iPhone SE 2), bien que très lentement. Pour les autres appareils, Apple aurait décidé de s’appuyer sur plusieurs partenaires à Taïwan pour éviter tout problème futur.

La demande d’AirPods, iPad et Apple Watch ne semble pas ralentir, c’est pourquoi Apple est obligée de fournir autant d’appareils que possible afin d’éviter des ralentissements dans les livraisons.

Un tiers des lignes de production chinoises resteront inactives au premier trimestre de cette année. Il serait même presque impossible de revenir à des niveaux de production normaux d’ici fin février. Il n’est pas non plus certain que la production redémarrera à plein régime d’ici la mi-mars.

Le déplacement de l’assemblage de la Chine à Taiwan aidera Apple, mais ce ne sera pas une solution permanente et durable. De nombreux composants sont effectivement fabriqués en Chine. Si l’épidémie se poursuit, les fabricants de Taïwan seront également à court de composants.

Plusieurs analystes très proches des problèmes de fabrication en Chine estiment néanmoins que la situation pourrait se rétablir avant. D’ajouter que les conséquences pour Apple ne seront pas si graves. Les analystes estiment que les perspectives à long terme d’Apple n’ont pas changé, bien qu’il puisse y avoir un impact au cours des premier et deuxième trimestres de l’année.

Au final, Apple devrait retrouver une production de masse dès cet été. Les ventes seront également plus importantes, au moins en ce qui concerne tous les appareils non expédiés en raison du manque d’unités.