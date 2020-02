RED by SFR revient avec une offre très alléchante pour tous les gros consommateurs de data. Voici l’offre Big RED de 100 Go pour seulement 12 €/mois sans engagement.

Ce forfait dispose des appels et SMS/MMS illimités, en plus de 100G Go d’Internet. Vous aurez également droit à 8 Go de data à utiliser dans l’UE et DOM. Notez que le prix ne remontera pas au bout de 12 mois, c’est un tarif à vie !

Si cette offre vous intéresse, faites vite car elle se termine le vendredi 20 février à minuit.

› Accéder à l’offre