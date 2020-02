Bose a lancé une nouvelle mise à jour apportant la prise en charge d’AirPlay 2 pour sa gamme d’enceintes Bose SoundTouch.

Cette mise à niveau numérotée 24.0.7 est compatible avec les modèles suivants :

SoundTouch 10

SoundTouch 20 série III

SoundTouch 30 série III

SoundTouch SA-5

Soundtouch IV

Soundtouch 300

Lifestyle 600

Lifestyle 650

La mise à jour OTA est gratuite et est à télécharger depuis l’application Bose SoundTouch pour iPhone et iPad.

Grâce à la prise en charge d’AirPlay 2, il sera possible d’activer la lecture audio dans plusieurs pièces avec d’autres appareils AirPlay‌ 2, tels que le HomePod, l’Apple TV et d’autres haut-parleurs de Sonos, Bose et Bowers & Wilkins. Les appareils compatibles apparaîtront dans l’application Home sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Vous pourrez également les contrôler via les commandes vocales de Siri.

Bien que la distribution du firmware ait commencé mardi, la mise à jour sera déployée par étapes. Cela signifie que certains propriétaires d’enceintes SoundTouch pourraient ne pas accéder à la mise à jour avant le 25 février.