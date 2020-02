Plusieurs compagnies aériennes et fournisseurs Internet ont rejoint un groupe (Seamless Air Alliance) en vue d’améliorer la connexion Wi-Fi en vol.

Ce nouveau groupe a créé un système matériel et logiciel modulaire qui peut être rapidement mis à jour lorsque des technologies sans fil meilleures et plus rapides sont publiées. Ainsi, les compagnies aériennes seront en mesure d’assurer une meilleure qualité de connexion Wi-Fi à bord. À l’heure actuelle, tout fonctionne de manière lente et peu fiable sur presque tous les vols.

L’un des principaux problèmes concerne la difficulté pour les compagnies aériennes de mettre à jour l’équipement Wi-Fi fourni par les fournisseurs d’accès Internet lorsque des mises à jour correctives et d’amélioration sont disponibles.

La Seamless Air Alliance, un groupe de 29 compagnies, a développé ce qui pourrait être une solution pour résoudre ces problèmes. La nouvelle norme créée, appelée Seamless Release 1.0, est un système modulaire basé sur des interfaces ouvertes. L’objectif est d’offrir aux compagnies aériennes un système de mise à jour simple et rapide. De plus, ce système vous permettra également de passer facilement d’un fournisseur Internet à un autre si le premier n’offre pas une qualité de signal adéquate.

Le travail sera encore long, mais d’ici quelques mois, les premières améliorations sur la qualité de la connexion Wi-Fi en vol devrait être en place.