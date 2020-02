Apple poursuit la publication de courtes vidéos tutos pour apprendre aux nouveaux propriétaires d’iPhone à utiliser les dernières fonctions d’iOS. Cette fois, il est question de la fonction slo-mo, qui permet de faire des vidéos au ralenti.

Dans sa nouvelle vidéo intitulée “How to edit a slo-mo video on iPhone, iPad, and iPod touch”, Apple montre comment éditer une vidéo slo-mo. Pour ce faire, vous devez sélectionner votre vidéo dans dans la bibliothèque et de cliquer sur Modifier. À partir de là, vous avez accédé à différentes options d’édition : ajuster, filtres, redresser, ainsi qu’aux curseurs permettant de couper le début et la fin de la vidéo. Concrètement, c’est exactement la même chose avec une vidéo normale (sans Slo-mo).

Une fois que vous avez fait vos modifications, il ne vous reste plus cliquer sur Ok pour l’enregistrer. Vous aurez alors le choix entre l’enregistrer en écrasant l’originale ou comme un nouvel extrait. C’est aussi simple que ça !