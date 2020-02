Les rumeurs n’ont de cesse de mettre en lumière la prochaine gamme d’iPad Pro, laquelle pourrait être lancée d’ici le printemps. Selon DigiTimes, le prochain modèle iPad Pro pourrait être doté d’un écran 12 pouces, plutôt qu’un de 11 pouces.

Digitimes réitère la rumeur selon laquelle ce futur iPad Pro embarquera une triple caméra à l’arrière. Le rapport parle également du Coronavirus et de ses effets sur la production, malgré les composants déjà produits.

Après avoir mis à jour l’iPad 9,7 pouces en faveur du nouveau modèle 10,2 pouces, Apple serait prête à sortir son nouvel iPad Pro 12 pouces avec triple caméra 3D ToF au printemps. Ce serait donc un grand pas en avant sur le marché, compte tenu du potentiel d’une telle configuration.

Digitimes affirme que cet iPad 12 pouces ne serait pas une version plus petite de la version 12,9 pouces mais une version plus grande du modèle 11 pouces – comme cela c’est déjà produit dans le passé sur d’autres diagonales. Il est donc supposé que, comme cela s’est produit pour la transition du modèle 10,5 pouces au modèle 11 pouces, les bords seront plus minces sans pour autant que l’affichage plus grand influence la taille du châssis. En revanche, cela signifierait aussi que l’iPad Pro 11 pouces serait plus au catalogue.

La gamme actuelle d’iPad comprend les modèles suivants :

7,9″ pour l’iPad mini

10.2″ pour l’iPad

10,5″ pour l’iPad Air

11″ et 12,9″ pour l’iPad Pro

À présent, deux questions se posent : Deux modèles ont-ils vraiment du sens ? À moins qu’une seule taille ne soit produite. La différence entre le 12″ et 12,9″ n’est pas énorme. Deuxièmement, comment réduire la taille des bords tout en conservant le système Face ID ? Espérons qu’Apple n’a pas dans l’idée d’y mettre une encoche…

Pour l’heure, ce ne sont que des hypothèses. Il va falloir se montrer patient avant qu’Apple dévoile officiellement ses nouveaux iPad Pro 2020. Rappelons qu’aux dernières rumeurs, Apple organisera une keynote le 31 mars. Cette conférence serait aussi l’occasion de lever le voile sur l’iPhone SE 2 tant attendu.