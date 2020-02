Apple Music se dote d’une nouvelle fonction qui facilite la recherche d’une version particulière d’un album.

Grâce à cette nouvelle fonction, s’il y a plusieurs versions d’un même album, alors Music les répertorie dans une section intitulée “Autres versions”. Vous les trouverez juste en dessous de la liste des chansons d’un album.

À noter que cette fonction était déjà présente sur le service de streaming Beats Music, avant son rachat par Apple. Par exemple, si vous allez voir la page Death Cab for Cutie dans Music, vous ne verrez dans la liste qu’une version de l’album du groupe appelé Transatlanticism, afin d’éviter les doublons. En revanche, dès lors que vous ouvrez cet album, nous remarquerez la section “Autres versions”. C’est ici que vous trouverez les versions Démo et Dixième anniversaire.

Looks like Apple has brought back one of the best features from Beats Music with Apple Music: Other Versions of the same album.

This section collects remasters, reissues, remixes, demos, deluxe editions, and explicit/clean versions of the same album. 💯 pic.twitter.com/0FrHmxkqsP

— Federico Viticci (@viticci) February 18, 2020