Cette année, Apple devrait normalement lancer ses nouveaux iPad Pro 2020 apportant plusieurs innovations, notamment au niveau du module photo. D’après les rumeurs, il serait question d’intégrer le triple capteur photo de l’iPhone 11 Pro/Max.

Ce module à trois objectifs permettrait la prise en charge de la détection 3D. Cela offrirait de nouvelles expériences de réalité augmentée.

Selon DigiTimes, Apple a déjà commencé la production des iPad Pro 2020 en vue du lancement prévu d’ici “fin mars”. La source confirme que la production a commencé lentement à cause du coronavirus. Néanmoins, il ne devrait pas y avoir de problèmes pour le lancement. En cas de nouveaux retards, Apple pourrait présenter l’iPad Pro en mars et le lancer entre fin avril et début mai. Dans tous les cas, les stocks pourraient être très limités à leur sortie.

Au cours du même événement, Apple devrait également présenter l’iPhone SE 2 (ou iPhone 9) et le nouveau MacBook Pro 13 pouces avec clavier ciseaux.