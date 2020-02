Apple a annonce que la société n’atteindra pas ses objectifs du trimestre fiscal de mars, à cause de l’épidémie de coronavirus en Chine.

Voici la déclaration d’Apple :

« Nos prévisions publiées le 28 janvier 2020 reflétaient les informations disponibles à l’époque et les estimations du rythme de travail après la fin des vacances du Nouvel An chinois, déjà alors reportées au 10 février. La production redémarre à travers le pays, mais nous assistons à un retour à la normale plus lent que prévu. Par conséquent, nous ne prévoyons pas être en mesure de respecter les estimations de revenus précédemment fournies pour le trimestre de mars, en raison de deux facteurs principaux. »

Apple cite à la fois les livraisons d’iPhone, qui seront limitées dans le monde, et la baisse de la demande de nouveaux produits Apple en Chine. Ces deux facteurs auront un impact important sur les revenus trimestriels d’Apple.

Quant à la production d’iPhone, Apple indique que toutes ses usines partenaires en Chine sont situées à l’extérieur de l’épicentre de la province du Hubei et que de nombreuses usines ont déjà rouvert.

Quant à la demande des clients en Chine, Apple indique que la fermeture des magasins physiques et leur réouverture à des heures limitées ont considérablement réduit l’entrée des clients, même si les bureaux et centres de contact ont rouvert et les magasins en ligne n’ont jamais été fermés.

Apple indique ensuite qu’elle continue de surveiller la situation et qu’elle fournira des informations supplémentaires sur les bénéfices attendus en avril. En outre, l’entreprise doublera ses dons pour aider les citoyens chinois à lutter contre le Coronavirus.

Le 28 janvier, Apple prévoyait des revenus de 63 à 67 milliards de dollars pour le trimestre de mars, mais la société ne sera pas en mesure d’y parvenir. Apple avait maintenu un écart plus large précisément en prévision de l’impact et des incertitudes découlant du Coronavirus, mais personne ne s’attendait aux conséquences actuelles.

Tim Cook a également écrit une lettre aux employés :

« La réponse au COVID-19 a touché la vie de nombreux membres de la famille Apple et je tiens à remercier tout le monde pour leur dévouement, leur empathie, leur compréhension et leur attention. Aujourd’hui, nous avons plus que doublé nos dons pour soutenir la réponse sanitaire mondiale à cette épidémie.

Notre principale préoccupation concerne les membres de la communauté d’employés, de partenaires, de clients et de fournisseurs d’Apple en Chine. Je tiens également à remercier les nombreuses personnes de nos équipes qui ont travaillé 24h/24 et 7j/7 pour gérer la réponse globale au COVID-19, avec diligence et inquiétude.

Les bureaux et centres de contact ont rouvert en Chine et nos magasins commencent à rouvrir, mais nous connaissons un retard dans le retour à des conditions normales par rapport aux prévisions. Cet après-midi, j’ai partagé une mise à jour avec notre communauté d’actionnaires et d’investisseurs pour faire savoir aux gens que nous ne nous attendons pas à respecter les lignes directrices sur les revenus que nous avions fournies pour le trimestre de mars. En dehors de la Chine, la demande des clients pour nos catégories de produits et services a été forte et conforme à nos attentes. Apple est fondamentalement solide et ce ralentissement de notre activité n’est que temporaire.

Notre première priorité – maintenant et toujours – est la santé et la sécurité de nos employés, partenaires de la chaîne d’approvisionnement, clients et des communautés dans lesquelles nous opérons. Notre profonde gratitude va à ceux qui sont à l’avant-garde de la lutte contre cette urgence sanitaire mondiale.

Tim »