Rovio revient sur l’App Store avec son nouveau titre sportif dédié aux oiseaux énervés, il s’agit de d’Angry Birds Tennis.

Comme son titre l’indique, Angry Birds Tennis est un jeu de tennis dans lequel vous pouvez choisir certains des personnages les plus emblématiques de la série. Ce jeu n’avait pas été annoncé par Rovio, à tel point qu’il a surpris tout le monde après sa sortie sur l’App Store.

Dans ce jeu, il est possible de jouer à la fois seul, contre l’ordinateur et en PVP en temps réel. Il y a des dizaines de personnages à débloquer, chacun avec des caractéristiques et des styles uniques. De plus, il existe également plusieurs arènes et différents modes de jeu que vous pouvez déverrouiller. Le gameplay est évidemment de type arcade, alors ne vous attendez pas à une simulation de tennis.

Le jeu n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis avec un accès limité. Un lancement mondial est prévu immédiatement après l’été.