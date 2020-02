Nous savons depuis longtemps qu’Apple prévoit de lancer un nouvel iPhone à bas prix, “iPhone SE 2” ou “iPhone 9”, au cours du premier semestre 2020. Seulement, les inquiétudes suscitées par l’épidémie de Coronavirus ont soulevé plusieurs questions sur le calendrier de lancement.

Selon une nouvelle note de recherche de l’analyste Ming-Chi Kuo, le lancement de l’iPhone SE 2 semble toujours prévu pour le premier semestre de cette année. Le smartphone a été mentionné dans un rapport sur les fournisseurs d’objectifs pour appareils photo pour smartphones. Kuo ajoute que l’iPhone SE 2‌ n’inclura pas d’objectif à 7 éléments (7P).

Cette nouvelle n’est pas vraiment surprenante. Déjà à son époque, l’‌iPhone 8, dont l’iPhone SE 2 héritera de la conception, comprenait un objectif à 6 éléments. De plus, Apple tentera de maintenir le prix le plus bas possible, en réutilisant certains composants. Bien entendu, le futur iPhone d’entrée de gamme devrait embarquer la nouvelle puce A13 Bionic.

Le smartphone est donc attendu d’ici le mois de juin. Son prix pourrait avoisiner les 489 €. Il permettra à Apple d’attirer de nouveaux clients ayant un budget serré. C’est aussi tout autant de clients potentiels pour ses services : Apple TV+, Apple Arcade, Apple Music… Apple mise en effet de plus en plus sur ces services pour assurer son avenir, à l’heure où les gens gardent leur smartphone plus longtemps. Cette approche est d’ailleurs payante pour le géant californien dont les recettes ne font qu’augmenter.